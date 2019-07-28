تكنولوجيا: HONOR تدعم شاشتها القادمة في أغسطس بشريحة Hongjun 818 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تصريحات جاءت من Zhao Ming رئيس شركة HONOR خلال الفترة الماضية، أكد على أن Honor Smart Screen تنطلق رسمياً خلال شهر أغسطس بالشريحة الذكية الجديدة Hongjun 818.

تستعد شركة Honor خلال شهر أغسطس المقبل لإطلاق شاشة Honor Smart Screen، وهي أول إصدارات الشركة من الشاشات الذكية، على أن تضم الشاشة شريحة HiSilicon الذكية الجديدة Hongjun 818.

ومن المقرر أن تقدم شريحة Hongjun 818 الذكية أعلى آداء مع تحسينات في جودة التقنية في الشاشة الذكية، كما تدعم جودة الصورة في الشاشة، حيث تأتي بمحرك يدعم أعلى جودة في MEMC، وفي تقنية HDR، كما يدعم خفض التشويش، وتحسين التباين في الشاشة، مع إدارة تلقائية للألوان، كما تدعم 7 مستويات في جودة الصورة.

وتأتي الشريحة بآداء مميز في عملية الحوسبة يدعم الشاشة في فك تشفير الملفات الخاصة بالوسائط المتعددة، كما تدعم دقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، ودقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أيضاً من المقرر أن تدعم الشريحة فك تشفير صور بدقة 64 ميجا بيكسل.

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وفي الصوتيات تعمل شريحة Hongjun 818 على دمج تقنية Histen لتحسين جودة الصوتيات، وإنتاج صوتيات في كامل الشاشة، كما تدعم تضخيم ذكي للصوتيات مع خفض التشويش، مع ميزة تكييف الصوتيات وفقاً للمحيط، حيث يمكن من خلال هذه الميزة ضبط تلقائي لحدة الصوتيات عند تغيير العرض على الشاشة.

أيضاً إلى جانب شريحة Hongjun 818 تأتي شاشة Honor الذكية بكاميرة مميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تدعم لاحقاً ميزة التواصل الإجتماعي عبر الشاشة أو التواصل بين اللاعبين أيضاً، حيث تضم الكاميرة شريحة HiSilicon NPU مميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي لها القدرة على التعرف على الوجه، مع بعض المميزات الرئيسية للكاميرة من تسجيل الفيديو، إلتقاط الصور، إلى جانب مكالمات الفيديو.

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