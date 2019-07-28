فاطمة أيت طالب - دبي - وجهت شركة Nintendo مُلاحظة داخلية تؤكد فيها ضرورة إصلاح أداة التحكم Joy-Con لمالكي أجهزة الننتندو سويتش الذين يُعانون من مشكلة الانزياح في عصا الأنالوج و التي تتسبب بإعطاء أمر التحريك دون لمس الأنالوج من اللاعب. و على العكس من السابق، فإن Nintendo لن تقوم بطلب المال مقابل التصليح حتى لو كانت الكفالة منتهية و لن تطلب دليلاً على الشراء، كما ستقوم Nintendo بإعادة المال لمن قام بدفعه مقابل إصلاح الجوي-كونز في الماضي.
و يُذكر أن ننتندو مُهددة بدعوى قضائية ضدها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه العطل. كما أتت التأكيدات من مركز صيانة معتمد من ننتندو في كوستا ريكا بأن برنامج الإصلاح هذا سيشمل أمريكا اللاتينية أيضاً و ليس أمريكا الشمالية فحسب. أما في أوروبا فإن المُستخدمين يُفيدون بأن رسائل ننتندو إليهم تنفي أن تكون أوروبا تحت هذا البرنامج في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر Nintendo ستقوم بإصلاح أداة التحكم Joy-Cons لمالكي Switch مجاناً في أمريكا الشمالية و كذلك اللاتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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