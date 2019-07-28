شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. التقاط أول صورة لكسوف الشمس الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر كل يوم فى الفضاء بذكرى وإنجاز جديد، ولعل من بين ذلك الحدث الذى شهده العالم يوم 28 يوليو من عام 1851، هو تسجيل أول صورة على الإطلاق للكسوف الكلي.

اول صورة كسوف كلى للشمس Advertisements ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فقد التقط الصورة المصور يوهان يوليوس فريدريش بيركوسكي فى عملية تسمى "Daguerreotypy"، وهي عملية تصوير قديمة تستخدم النحاس المطلي بالفضة المعالج بالأبخرة الكيميائية التي تجعلها حساسة للضوء. وكانت قد فشلت المحاولات السابقة لالتقاط صور كسوف الشمس في إظهار التباين بين إكليل الشمس والقرص المظلم للقمر، ولكن باستخدام تلسكوب صغير طوله ستة سنتيمترات، تمكن بيركوفسكي من إنشاء عرض مدته 84 ثانية بدءًا من انتقال القمر تمامًا أمام الشمس.

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