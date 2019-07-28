شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تطور "تكييف" يمكن ارتداؤه بالملابس للتغلب على ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة يابانية مكيف هواء محمول يمكن ارتداؤه، فى حجم البطاقة المصرفية والذى يمكنه المساعدة فى الحفاظ على برودة الجسم ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة، الذى اجتاح العالم خلال الشهور الماضية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد الجهاز الذى يطلق عليه اسم Reon Pocket هو جهاز بلوتوث يستخدم التبريد الحرارى، والذى سيستخدم فى أشهر الصيف الحارة أو خلال فصل الشتاء.



التكييف

يوضع الجهاز داخل قميص داخلى خاص مع جيب فى قاعدة العنق، ويتصل بالتطبيق والذى يمكنك التحكم به عن طريق هاتفك.

ووفقا للشركة اليابانية، يمكن لهذا الجهاز تبريد درجة حرارة جسم المستخدم بمقدار 13 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت)، بالإضافة إلى قدرته على رفع درجات الحرارة إلى نحو 8 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت). فى الأيام الباردة..

وفقا للشركة، كان Reon Pocket ​ قادرًا أثناء الاختبارعلى خفض درجة حرارة جسم المستخدمين بمقدار 13 درجة مئوية، أو زيادته بمقدار 8.3 درجة مئوية.

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طريقة ارتداء التكييف

سيتم طرح الجهاز فى البداية باليابان، وتتراوح الأسعار بين 12760 يناً و 19030 يناً (95 جنيهًا إسترلينيًا إلى 141 جنيهًا إسترلينيًا).

يدعم نظام التشغيل iOS و Android ، ويبلغ عمر البطارية 24 ساعة ووقت الشحن ساعتين ، ويستخدم USB-C، ونظرًا لأنه صغير جدًا ويزن فقط 85 جرامًا، فإنه لا يمكن ملاحظته حتى إذا كان عليك ارتداء قميص خاص لاستخدامه.

كما يأتى فى نسختين: Reon Pocket Standard و Reon Pocket Lite. هذا الأخير أرخص ولكن يأتى فقط مع تشغيل الوضع اليدوى.