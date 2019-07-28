تعاون بين الهيئة السعودية للمهندسين وهواوي لتقديم دورات تدريبية

الرياض - الخليج 365 :

وقَّعت الهيئة السعودية للمهندسين الاتفاقية مع شركة هواوي، الشركة الرائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، في مجال العمل المشترك على تقديم دورات تدريبية لمهندسي تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية.

أُبرمت الاتفاقية بين الهيئة السعودية للمهندسين وهواوي اليوم ووقع عليها الأمين العام للهيئة المهندس فرحان الشمَّري، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة دينيس شانغ. وتُحدد الاتفاقية ملامح برنامج الدورات التدريبية المتخصصة التي تعتزم هواوي تقديمها لعدد مختار من المهندسين المرشحين في تخصص أجهزة الموجهات وشبكات التبديل وأنظمة التخزين والأمن، حيث يرتفع الطلب على هذه الدورات بين أوساط المختصين في المجال الهندسي وموظفيهم. وتزود هذه الدورات الملتحقين بها بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتركيب الشبكات الموجَّهة وشبكات التبديل وضبطها وتشغيلها واستكشاف الأخطاء فيها وإصلاحها. وتأتي هذه المبادرة في إطار تقديم الدعم الكامل لمسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، ومساهمة الكوادر الوطنية في تحقيق أهداف الخطط الوطنية ورؤية المملكة 2030 بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات..

وبهذه المناسبة، صرَّح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري قائلًا: "تمتلك هواوي سجلاً حافلاً بالخبرة والتميز في تقنية المعلومات والاتصالات وتحظى بمكانة مشهود لها على مستوى العالم، وهذا ما دفعنا إلى اختيارها لتكون شريكاً لنا في أحدث مبادراتنا للتدريب الهندسي. إن ما نشهده من تطور تكنولوجي واسع النطاق في هذا المجال الحيوي من شأنه أن يُحدث ثورة في المشهد التكنولوجي في المملكة تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات والصناعات وكذلك المجتمعات المحلية. بل وسيحدث ثورة في فرص توظيف القوة العاملة. ونأمل أن نستمر، بالشراكة مع هواوي وننتقل بها لمراحل متقدمة من العمل على تأسيس بنية تحتية لتقنية المعلومات والاتصالات تمتاز بالمرونة والقدرة على التطور المستمر من أجل الوفاء بمتطلبات سوق المملكة وطموحات شبابها".

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من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة دينيس شانغ: "ترتبط هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة ارتباطاً وثيقاً بالتزام هواوي بتطوير قاعدة المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتسهم في نفس الوقت بتحقيق هدف ا دعم مسار المملكة العربية السعودية خلال فترة تحولها الرقمي، تمهيد الطريق أمام مختلف أنماط التنمية والتطوير وبناء اقتصاد المملكة المستدام القائم على المعرفة".

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تأسست قبل ستة عشر عاماً، وهي هيئة مهنية تهدف إلى دعم مهنة الهندسة بين القوة العاملة السعودية، إلى جانب تطوير ممارسيها ورفع مستوياتهم. وتتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسة المعلنة للمؤسسة -التي تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار - في التطوير المهني. وفي إطار سعي الحكومة السعودية الحثيث نحو التحول الرقميّ، تم تحديد التقدم المهنيّ ضمن المجالات التي يمكن تطويرها عبر التدريب الذي تقدمه هواوي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وتعتبر تقنية المعلومات والاتصالات من أهم الصناعات وأسرعها تطوراً من حيث توظيف الشباب في المملكة العربية السعودية. وترمي الشراكة بين الهيئة السعودية للمهندسين و هواوي إلى صقل مهارات المهندسين الشباب ورفد مسارهم المعني بالمعرفة التقنية والأدوات وجميع المهارات التي تمكنهم من قيادة دفة التحول في البلاد .