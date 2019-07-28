سيسكو ودو تبتكران حل رقمي مرئي للخدمة الذاتية يستند إلى نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية لتعزيز...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركتا سيسكو، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن إطلاق نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي– الذي يُعد حلاً رقمياً متطوراً للخدمة الذاتية هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والمصمم لإثراء تجربة المستخدمين ومساعدتهم على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بشكل سلس. ويوفر الحل الجديد لعملاء دو العديد من الميزات بما في ذلك إمكانية الحصول على أجوبة سريعة لاستفساراتهم دون أي رسوم إضافية، إلى جانب تمكينهم من الانتقال من تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية التقليدية إلى حل رقمي أكثر كفاءة وسرعة لخدمة العملاء بشكل مرئي.

ويوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي Visual IVR واجهة مرئية بديلة لـنظام الاستجابة الصوتية التفاعلية التقليدي، مما يتيح للعملاء رؤية وتتبع اختياراتهم دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتيح الهاتف للاستماع إلى خيارات متعددة أو معلومات متكررة أو حفظ خيارات القائمة. وتساهم تقنية الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئية في سد الفجوة بين قنوات الاتصال الخاصة بالخدمة الذاتية الرقمية والقنوات التقليدية لخدمة العملاء.

ويقدم حل الخدمة الذاتية الجديد ميزات وفوائد جديدة للعملاء من خلال إضافة القائمة المرئية ومحتوى الوسائط المتعددة ، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، وتشمل هذه الميزات:

المساعدة الرقمية حسب الطلب، في أي وقت وفي أي مكان

امكانية الوصول إلى نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات اضافية

دعم شامل يستند إلى قائمة من الحلول والخدمات

مستوى عالٍ من المرونة السهولة لاستخدام أداة الخدمة الذاتية من المتصفح أو الجوال

وقت أقل لإيجاد الحلول

تحسين عملية توجيه العملاء إلى موظفي الخدمة المتخصصين للحصول على دعم أسرع

وتأتي المبادرة الجديدة استكمالاً لجهود دو المتواصلة والهادفة إلى تحسين مستوى خدمة العملاء بما يتماشى مع رؤيتها نحو توفير المزيد من الخدمات الرقمية التي تواكب متطلبات عملائها في العصر الرقمي. وستكون الخدمة متاحة للعملاء من الأفراد والشركات بخمس لغات وهي: العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والمالايالامية.

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وتعليقاً على إطلاق الحل الجديد، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصالات – دو: "انطلاقاً من موقعنا المتميز كشركة رائدة في اعتماد أحدث الحلول والخدمات الرقمية، نسعى في دو إلى مواصلة البحث عن طرق ووسائل جديدة تتيح لنا الارتقاء بتجربة عملائنا وتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى إعادة صياغة مفهوم خدمة العملاء. ويوفر نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي حلاً مبتكراً وفريداً من نوعه لمعالجة استفسارات عملائنا من الأفراد والمؤسسات وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة عالية. ونحن على ثقة بأن هذا الحل سيقدم العديد من الفوائد لعملائنا، حيث يتسم النظام الجديد بواجهة استخدام سلسة للغاية مما يسهل على عملائنا عملية الحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات".

ومن جهته، قال علي عامر، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزودي الخدمة لدى سيسكو : " تقوم دو بدور ريادي وسباق كأول مشغل خدمات يدخل نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئي الى الشرق الاوسط بالشراكة معنا. ونهدف معاً من خلال التقنية الجديدة إلى تمكين العملاء وتعزيز قدراتهم عبر تزويدهم بالمزيد من قنوات الخدمة الذاتية الرقمية للاجابة عن استفساراتهم دون الحاجة إلى زيارة المتجر أو التواصل مع مراكز الاتصال".

ويأتي إطلاق دو لأداة الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئية الجديدة بعد أشهر قليلة من إطلاقها المساعد الافتراضي المتعدد القنوات والذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي ويحمل اسم "Blu" - والذي يساعد العملاء في الحصول على أجوبة لاستفساراتهم الشائعة بشكل مباشر وفوري دون الحاجة للاتصال بمراكز خدمة العملاء أو زيارة متاجر البيع بالتجزئة.

وللاستفادة من الحل الجديد، يحتاج عملاء دو إلى الاتصال بخدمة العملاء على الرقمين 155 أو 188 (للعملاء من المؤسسات) وتحديد خيار خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئية الجديدة.