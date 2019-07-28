تكنولوجيا: ZTE تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بكاميرة أمامية مزدوجة في تصميم منزلق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت براءة إختراع جديدة سجلت عبر شركة ZTE خلال الشهر الماضي، حيث تكشف مخططات براءة الإختراع عن هاتف مميز بتصميم منزلق مع كاميرة أمامية مزدوجة.

تختبر شركة ZTE أكثر من رؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية المميزة، حيث كشفت تسريبات سابقة عن براءة إختراع لهاتف مميز بتصميم يضم اثنان من الثقوب في الشاشة الأمامية لكاميرة السيلفي، واليوم ظهرت براءة إختراع جديدة لتصميم أخر في الهواتف الذكية المميزة بتصميم منزلق مع اثنان من الكاميرات الأمامية.

ولا تضم الشاشة الأمامية في الهاتف فتحات لكاميرة سيلفي، حيث تظهر الكاميرات عند إنزلاق الوحدة الخلفية للشاشة، كما تضم الوحدة المنزلقة مساحة لدعم مكبرات صوتية في الهاتف.

وفي الجهة الخلفية للهاتف تأتي كاميرة مزدوجة بتصميم رأسي في الزاوية اليسرى من الجهة العلوية للهاتف، كما يأتي فلاش LED إلى أسفل إعدادات الكاميرة، ويتوسط الجهة الخلفية أيضاً مستشعر للبصمة.

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ويأتي زر التسغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجهة اليمنى من إطار الهاتف، بينما تأتي فتحة شريحة SIM في الجهة اليسرى من إطار الهاتف، أيضاً يضم الجزء العلوي من الهاتف مدخل للسماعات، كما يأتي منفذ USB C مع ميكروفون في الجزء السفلي من الهاتف.

مازالت براءة الإختراع في مراحلها الأولى لذا لا يمكن التأكيد على تنفيذ هذا التصميم في وقت قريب، إلا أنها محاولة جديدة من ZTE لتطوير إصدارتها المميزة من الهواتف الذكية.

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