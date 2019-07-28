مايكروسوفت تتخلى عن المساعد الذكي Cortana في واجهة تشغيل Xbox One

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة مايكروسوفت بإجراء المزيد من التعديلات على واجهة المُستخدم لمنصتها المنزلية Xbox One، و من ضمن هذه التعديلات، التخلي عن المُساعد الرقمي Cortana، و هي المُستلهمة في الأصل من سلسلة ألعاب Halo الشهيرة، حيث أن مايكروسوفت تتجه لتحويل كورتانا إلى السحابة، و بذلك لن يعود من الممكن استخدامها محلياً كما كان الحال في السابق عن طريق سماعة الرأس.

على أية حال، يبقى من الممكن استخدامها عن طريق التطبيق لتشغيل الجهاز، و ذلك كما هو الحال مع التدشين الخاص بـAlexa. هذا ليس غريباً في ظلّ التوجه الحالي من مايكروسوفت لكورتانا، و الذي يتجه إلى تركيزها على الجانب التجاري و تحسين قدرتها على إجراء المحادثات، حيث تم فك ارتباطها مع خاصية البحث في نظام التشغيل Windows 10 أيضاً، في تحديث شهر مايو.