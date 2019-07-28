Sky: Children of the Light تم تحميلها أكثر من مليون مرة على الأجهزة الذكية بنظام iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - Sky: Children of the Light هي لعبة فيديو على الأجهزة الذكية بنظام iOS من شركة ThatGameCompany، و التي حققت نجاحاً كبيراً عندما قامت بإطلاق لعبة Journey على جهاز سوني المنزلي Playstation 301بلاتنمكط
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اللعبة صدرت على الأجهزة الذكية في 18 يوليو و منذ ذلك الحين تم تحميلها أكثر من مليون مرة، و ذلك وفقاً لما تم تداوله عن طريق Sensor Tower، و هي متوفرة بشكل مجاني، مع إتاحة إمكانية الشراء-داخل-اللعبة.
Sky في المركز 28 في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على iOS في المتجر الأمريكي، إلا أنها تُحقق مركزاً أعلى من ذلك في كل من اليابان و كوريا، حيث تحتل المركزين السادس و الرابع على التوالي.
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