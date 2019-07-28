شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة SpaceX المستخدمة تصل إلى محطة الفضاء للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت كبسولة دراجون الخاصة بشركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة مدارية مدتها يومين ووضعت رقمًا قياسيًا جديدًا لمركبة SpaceX القابلة لإعادة الاستخدام، حيث إن هذه الرحلة الثالثة لها والتى قامت بها بنجاح.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فقد انطلقت المركبة من محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا فوق صاروخ فالكون 9 على مرحلتين.



وصول الصاروخ

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وقال رائد الفضاء نيك هاج عبر الراديو إلى ناسا ميشن كنترول في هيوستن بعد التقاط دراجون بذراع المحطة الفضائية الآلية، "إنها مليئة بالعلوم والبضائع والأشياء التي تجعلنا مشغولين، لذلك فإن المهمة مستمرة".

وهذه هي المهمة الثالثة لتسليم الشحنات إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الخاصة بدراجون، الذي قام أيضًا بنقل البضائع إلى المحطة في أبريل 2015 وديسمبر 2017.

وتعمل شركة SpaceX على إعادة استخدام الصواريخ لخفض تكلفة رحلات الفضاء، مما يجعل الاستكشاف الاكثر طموحا كاستعمار المريخ قابل للتحقيق.