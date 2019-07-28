تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف BlackShark 2 Pro يؤكد على دعم الهاتف برقاقة Snapdragon 855 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شاومي في 30 من يوليو عن أحدث هواتف الألعاب BlackShark 2 Pro، وفي إعلان تشويقي رسمي نشر عبر شاومي تم تأكيد دعم الإصدار القادم من هواتف الألعاب بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus.

كانت تسريبات AnTuTu قد كشفت خلال الفترة الماضية عن نتائج إختبارات الآداء التي أجريت على هاتف الألعاب المرتقب من شاومي BlackShark 2 Pro، حيث سجل الهاتف 400000 نقطة مع معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus.

ولقد أكدت العملاق الصيني شاومي في فيديو تشويقي نشر مؤخراً دعم إصدارها القادم من هواتف الألعاب BlackShark 2 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus، إلا أن مقطع الفيديو التشويفي لا يكشف عن الكثير من التفاصيل الأخرى حول مواصفات الهاتف.

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من جانب أخر أكدت تسريبات AnTuTu على أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android Pie كما ينطلق بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، مع نموذج أخر مميز بسعة 512 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف BlackShark 2 Pro بشاشة AMOLED بجودة عرض FullHD بلس، لذا نترقب إطلاق هذا الإصدار المميز من هواتف الألعاب في 30 من يوليو لنتعرف بشكل أوضح على المواصفات والمميزات التي يتنافس بها لاحقاً في الأسواق.

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