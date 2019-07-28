Dragalia Lost تُحقق عائدات تتجاوز 100 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب آخر التقارير من وكالة Sensor Tower للإحصائيات، فقد تمكن لعبة Dragalia Lost التي تم تطويرها بالتعاون بين Nintendo و CYGames على الهواتف الذكية من تحقيق عائدات تفوق 100 مليون دولار، و هذا يجعل Dragalia Lost اللعبة صاحبة ثاني أعلى نسبة من الإيرادات من شركة Nintendo على الهواتف الذكية بعد Fire Emblem Heroes، و متفوقة على Super Mario Run.

و قد أنفق لاعبو اليابان 58 مليون دولار على هذا العنوان، فيما أنفق لاعبو الولايات المتحدة الأمريكية 21 مليون دولار، إلا أن اللاعبين من هونغ كونغ كانوا الأعلى إنفاقاً كمعدل الإنفاق لكل لاعب، حيث أنفق اللاعب الواحد ما متوسطه 63 دولاراً.