جهاز سوني المنزلي Playstation 4 هو ثالث أسرع الأجهزة المنزلية مبيعاً في أمريكا

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يُحقق جهاز سوني المنزلي Playstation 3 شعبية كاسحة في السوق الأمريكي، لكن الحال تغيّر كثيراً مع Playstation 4 الذي عاد من جديد بكل قوة و فرض وجوده على هذا السوق العملاق.
و قد أكّد Mat Piscatella مُحلل NPD أنّ جهاز سوني المنزلي هو ثالث أسرع جهاز منزلي مبيعاً في تاريخ السوق الأمريكي بعد مضيّ 68 شهراً على الإصدار، و لا يفوقه إلا الوي و البلايستيشن2 فحسب. رغم ذلك، يرى مات أن سرعة البيع ليست المؤشر الوحيد لأداء الجهاز، و على سبيل المثال فإن إجمالي مبيعات الإكس بوكس 360 في أمريكا قد نجحت في تخطي الوي في نهاية المطاف، و هو ثاني أعلى جهاز مبيعاً في تاريخ هذا السوق بعد البلايستيشن2.
و من جهة أخرى، أكّد مات أن الننتندو سويتش يحقق مبيعات متميزة هو الآخر، فهو رابع أسرع منزلي مبيعاً في تاريخ السوق الأمريكي بعد 28 شهراً من الإصدار خلف الوي، البلايستيشن2، و البلايستيشن4 فحسب.
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