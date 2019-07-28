فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد أكّدت سابقاً أنها تُخطط لدخول السوق الصيني عن طريق التعاون مع شريك محلي، و هذا الشريك ليس سوى Tencent شركة الاتصالات العملاقة و التي تسيطر بصورة كاسحة على سوق المحتويات في الصين.
Nintendo و Tencent تتحضران لإقامة مؤتمر مشترك في 2 أغسطس القادم، و ذلك من أجل تفاصيل الإطلاق الرسمي لمنصة Nintendo Switch في السوق الصيني أخيراً.
و يُذكر أن Tencent أسّست قسماً كاملاً بغرض التعاون مع Nintendo و ترويج Switch في الصين، كما تعمل Tencent على تطوير لعبة Pokemon جديدة يبدو أنها ستكون موجهة للسوق الصيني في المقام الأول، و قد يكون هذا أيضاً دليلاً على الثقة المتبادلة بين الشركتين.
كانت هذه تفاصيل خبر أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر المُشترك بين Tencent و Nintendo في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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