أيام قليلة تفصلنا عن المؤتمر المُشترك بين Tencent و Nintendo في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد أكّدت سابقاً أنها تُخطط لدخول السوق الصيني عن طريق التعاون مع شريك محلي، و هذا الشريك ليس سوى Tencent شركة الاتصالات العملاقة و التي تسيطر بصورة كاسحة على سوق المحتويات في الصين.

Nintendo و Tencent تتحضران لإقامة مؤتمر مشترك في 2 أغسطس القادم، و ذلك من أجل تفاصيل الإطلاق الرسمي لمنصة Nintendo Switch في السوق الصيني أخيراً.

و يُذكر أن Tencent أسّست قسماً كاملاً بغرض التعاون مع Nintendo و ترويج Switch في الصين، كما تعمل Tencent على تطوير لعبة Pokemon جديدة يبدو أنها ستكون موجهة للسوق الصيني في المقام الأول، و قد يكون هذا أيضاً دليلاً على الثقة المتبادلة بين الشركتين.