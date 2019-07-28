فاطمة أيت طالب - دبي - خلال الأيام الفائتة بدأت شركة سوني للتسلية التفاعلية بتوزيع الأكواد للنسخة التجريبية من نظام التشغيل 7.00 الخاص بجهاز الشركة المنزلي Playstation 4 على المُستخدمين.
من ضمن المزايا الجديدة التي سيحصل عليها النظام، زيادة عدد اللاعبين المُشاركين في المجموعات (party sessions) من 8 إلى 16 لاعباً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام التحديث في الجهاز، حيث لن يكون من الضروري إعادة التشغيل مستقبلاً مع كل تحديثٍ للنظام. إذا كان خيار System Software Update Files مُفعلاً في الإعدادات، سيتم تحميل التحديثات الجديدة تلقائياً بعد انتهاء التحميل.
هذه المزايا في الطريق إلى جميع المُستخدمين عندما يصل التحديث إلى الكلّ.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony تُرسل الدعوات لتجربة النسخة التمهيدية من نظام التشغيل 7.00 لجهازها المنزلي Playstation 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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