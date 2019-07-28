تكنولوجيا: ناسا ترصد تفاصيل جديدة للعاصفة الاستوائية "ناري" وتحذر من عواقبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت وكالة ناسا الأمريكية عبر بيانات القمر الصناعي تيرا، منطقتين صغيرتين للقوة فى العاصفة الاستوائية "نارى"، التى بدأت تؤثر على اليابان.
عاصفة نارى
ووفقا لما ذكره موقع "phys"، يستخدم هذا القمر الصناعي التابع لناسا ضوء الأشعة تحت الحمراء لتحليل قوة العواصف من خلال توفير معلومات درجة الحرارة حول الغيوم.
وتم جمع بيانات جهاز قياس طيف التصوير المعتدل أو MODIS الذي يطير على متن القمر الصناعي تيرا التابع لناسا، عن العاصفة نارى المعروفة سابقًا باسم العاصفة الاستوائية 07W.
وتشمل توقعات مركز الأعاصير المشتركة (JTWC) لعاصفة ناري على أن النظام سيبلغ شدته قبل الهبوط في هونشو خلال الـ48 ساعة المقبلة، بسبب مروره على الأرض إلى الشرق من هونشو.
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