شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: مدمنو الهواتف الذكية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم طوال اليوم خطر الإصابة بزيادة الوزن والتعرض للأمراض القاتلة، حيث وجه العلماء تحذير بشأن إدمان الهاتف الذكي الذى يكون عادة مرتبط بانخفاض النشاط البدني ويصبح قاتلاً أحيانا.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، فمن المهم أن يعرف عامة الناس ويدركوا أنه على الرغم من أن تكنولوجيا الهاتف المحمول جذابة بلا شك لأغراضها المتعددة وقابليتها والراحة، والوصول إلى كبير من الخدمات والمعلومات ومصادر الترفيه، لكن يجب أيضًا استخدامها لتحسين العادات والسلوكيات الصحية.

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وقال ميراري مانتيلا مورون، أخصائي إعادة التأهيل القلبي الرئوي والأوعية الدموية في جامعة سيمون بوليفار بكولومبيا، والمؤلف الرئيسي لدراسة تستكشف آثار استخدام الكثير من الهواتف: "إن قضاء الكثير من الوقت أمام الهاتف الذكي يسهل السلوكيات المستقرة، ويقلل من وقت النشاط البدني، مما يزيد من خطر الوفاة المبكرة ومرض السكري وأمراض القلب، وأنواع مختلفة من السرطان، وعدم الراحة المفصلية العظمية وأعراض العضلات والعظام الهيكلية".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية لمدة خمس ساعات أو أكثر في اليوم زاد لديهم خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 43 ٪ وكانوا أكثر عرضة لعادات نمط حياة أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.