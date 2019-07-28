شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب جديد لديه 3 شموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد علماء الفلك كوكبًا جديدا بثلاثة شموس، وأطلقوا عليه اسم LTT 1445Ab، وتم العثور عليه من البيانات التى تم جمعها بواسطة قمر TESS الصناعى التابع لناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يدور كوكب LTT 1445 حول مدار واحد فقط من النجوم الثلاثة، كما يوجد النظام على بعد حوالي 22.5 سنة ضوئية عن الأرض.

Advertisements

وقالت جينيفر وينترز، عالمة فلك في مركز هارفارد سميثسونيان الفيزياء الفلكية: "إذا كنت تقف على سطح هذا الكوكب، فهناك ثلاثة شموس في السماء، لكن اثنان منهم بعيدان عن بعضهما بعضًا".

كما أنه وفقا لبيانات TESS، يعتقد العلماء أن الكوكب أكبر من كوكب الأرض، وحوالي 8 أضعاف كتلته، ودرجة حرارته تصل إلى 320 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية)، والكوكب يدور حول نجمة ثلاثية كل 5 أيام.