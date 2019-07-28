شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف احتفل إيلون ماسك بنجاح اختبار النموذج التجريبى لصاروخ المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت شركة SpaceX اختبارًا بنجاح النموذج الأولى لسفينة فضائية، والتى ستحمل يومًا ما البشر إلى المريخ، وأطلق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى للشركة، صاروخه الذى اندفع إلى ارتفاع حوالى 20 متراً قبل الهبوط.



صاروخ ماسك

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، كان مؤسس SpaceX سعيدًا جدًا برؤية أحدث إبداعاته صاروخ " Starhopper "ينجح، واحتفل بذلك وكتب على حسابه بتويتر"رحلة Starhopper نجحت" ثم قال أحد معجبيه "مبروك"، وتلقى العديد من التهانى، حيث شارك على الحساب لقطات من صعود الصاروخ ووجه الشكر لأحد معجبيه الذى أشار إلى توجهه قريبا إلى القمر.



اختبار الصاروخ

وجاء هذا النجاح لصاروخ Starhopper بعد إخفاقات، حيث كان من المفترض أن يرتفع بلطف عن الأرض فى اختباره الأول ثم يتراجع بلطف في قفزة يأخذها على بعد 65 قدمًا عن الأرض، ولكن بدلاً من ذلك انطلقت النيران من أعلى الصاروخ فى حادث حريق سابق لأوانه ومحرج.

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ويأمل ماسك فى استخدام الصاروخ لإرسال البشر إلى المريخ، ويعتقد ماسك الآن أن الإنسانية ستتمكن من إيجاد مستوطنات دائمة على الكوكب الأحمر خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاثة عقود.



اطلاق الصاروخ

وكتب ماسك على تويتر، "من الممكن إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على سطح المريخ بحلول عام 2050، إذا بدأنا في 5 سنوات".

وأشار الملياردير إلى أنه يخطط للانتقال إلى الكوكب الأحمر والتخلى عن الأرض للأبد، مؤكداً أنه سيعمل بلا توقف لإنشاء قاعدة على سطح المريخ.