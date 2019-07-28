في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم .. خدمة ركن السيارات الآلية دون أي إشراف…

خدمة ركن السيارات هذه ستكون الخدمة الأولى الآلية والمؤتمتة بالكامل على مستوى العالم

النظام سيكون قيد الاستخدام اليومي في موقف السيارات الخاص بمتحف ’ميرسيدس بنز‘ في شتوتغارت.

نظام ركن السيارات المؤتمت يقوم باستكمال عملية استلام وإعادة السيارات بشكل ذاتي.

’بوش‘ تتولى مهمة توفير البنى التحتية اللازمة للمشروع، بينما تقدم ’دايملر‘ التكنولوجيا الخاصة بالمركبات.

أعلنت كلٌّ من ’بوش‘ و’دايملر‘ عن بلوغهما نقلة نوعية في ميدان القيادة الذاتية؛ إذ نجحت الشركتان في الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية في بادن – فورتمبيرغ بغية تشغيل نظام ركن السيارات المؤتمت في موقف السيارات الخاص بمتحف ’ميرسيدس بنز‘ في مدينة شتوتغارت بألمانيا. ويُمكن الوصول إلى خدمة ركن السيارات المؤتمتة هذه من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، ولا يتطلب الاستخدام وجود سائق للسلامة على الإطلاق. ومن شأن هذا أن يجعلها وظيفة ركن السيارات الآلية المؤتمتة بالكامل من المستوى الرابع، وفقاً لمعايير جمعية مهندسي السيارات، الأولى من نوعها التي تحصل على الموافقة الرسمية للاستخدام اليومي على مستوى العالم.

التكنولوجيا الكامنة وراء الركن الآلي للسيارات

يمكن للسائقين قيادة مركبتهم إلى موقف السيارات ومن ثم الخروج منها واختيار موقف الركن المرغوب بمجرد الضغط على شاشة الهاتف الذكي؛ إذ ليست هناك حاجة لوجود أي سائق لاستخدام خدمة ركن السيارات المؤتمتة. وحالما يُغادر السائق موقف السيارات، تتحرك السيارة ذاتياً نحو المكان المُختار لتركن نفسها هناك. وعلى النحو ذاته، تعود السيارة إلى نقطة التسليم بنفس الطريقة. وتستند هذه التقنية إلى التفاعل بين البنية التحتية في موقف السيارات الذكي التي تقدمها ’بوش‘ وتكنولوجيا السيارات الخاصة بشركة ’ميرسيدس بنز‘، حيث تعمل مستشعرات ’بوش‘ الموزعة في موقف السيارات على رصد الممر المخصص للقيادة ومحيطه وتقديم المعلومات اللازمة لتوجيه السيارة. ومن ثم تقوم التكنولوجيا داخل السيارة بتحويل الأوامر الواردة من البنية التحتية إلى مناورات لقيادة السيارة. وتستطيع السيارات بهذه الطريقة قيادة نفسها صعوداً ونزولاً على امتداد المنحدرات للانتقال بين الطوابق داخل موقف السيارات. وتتوقف السيارة على الفور، في حال رصد المستشعرات لأي عوائق.

المراحل الرئيسية لتنفيذ المشروع

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

بدأت ’بوش‘ و’دايملر‘ بتطوير موقف السيارات الآلي المؤتمت بالكامل في عام 2015، وبحلول صيف عام 2017، حقق حلّهم التجريبي، الذي جرى تنفيذه في موقف السيارات الخاص بمتحف ’ميرسيدس بنز‘ في شتوتغارت، إنجازاً بارزاً متمثلاً في جعل خدمة ركن السيارات المؤتمتة، مع أو بدون سائق خلف المقود، متاحة للعامة للمرة الأولى على الإطلاق وفي الحياة الواقعية. وأتى في أعقاب هذه الخطوة الغير مسبوقة مجموعة كبيرة من الاختبارات، فضلاً عن إطلاق المرحلة الأولية للمشروع. واعتباراً من عام 2018، بات بإمكان زوار المتحف استخدام خدمة ركن السيارات بشكل مباشر، بمرافقة مسؤول سلامة مؤهل، ومشاركة تجربتهم مع الآخرين. واشتملت إحدى جوانب المشروع التجريبي اختبار عدد من أنماط الإضاءة على المركبات؛ بحيث تشير ألوان الإضاءة الفيروزية إلى كون السيارة في وضعية القيادة الآلية لإعلام المارّة وغيرهم من مستخدمي الطريق بأنّ السيارة تقوم بقيادة نفسها ذاتياً. وتنعكس النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الاختبارات بشكل واضح في المعيار رقم 3134 الذي أصدرته جمعية مهندسي السيارات مؤخراً.