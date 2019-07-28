شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا ستحتاج لحساب فيس بوك لممارسة ألعاب ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان من السهل فى السابق إلغاء تنشيط حساب المستخدم على فيس بوك، مع الاستمرار فى استخدام تطبيق ماسنجر للإتصال بالأصدقاء رغم عدم وجود حساب، لكن على ما يبدو أنه سيكون قريبا هذا الامر صعب، حيث لن يتمكن المستخدم من الاستمتاع بجميع الميزات نفسها من التطبيق وحده، إلا إذا كان لديه حساب نشط على فيس بوك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فسيتم ترحيل الألعاب الفورية، مثل Space Invaders، من تطبيق ماسنجر إلى علامة تبويب Facebook Gaming، وسوف يحدث الانتقال قريبا، حيث قال "ليو أولب" المدير العالمى لشراكات الألعاب، ما يلى فى منشور بالمدونة: لضمان الانتقال السلس، سيستمر اللاعبون فى ماسنجر فى الوصول إلى الألعاب من خلال تحديثات سلاسل الرسائل ومواقع الدردشة، بينما يتحول تطبيق اللعبة نفسه إلى منصة فيس بوك الرئيسية.

ومن المفترض أن الغرض من التغيير هو "إلغاء التشوش" فى التطبيق الذى تم تحديثه مؤخرًا، ومع ذلك ،فيبدو أن هذا طريقة جديدة من فيس بوك لمنع المستخدمين من تعطيل حساباتهم على المنصة للحصول على أكبر قدر من المستخدمين النشطين