تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت كانت تسعى للاستحواذ على خدمة سبوتيفاى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم مؤخرا إصدار كتاب جديد بعنوان "Spotify Untold" فى السويد، حيث يروى هذا الكتاب قصة صعود خدمة الموسيقى Spotify من شركة صغيرة إلى أكبر شركة لبث الموسيقى فى العالم، وقد كشف هذا الكتاب عن العديد من المعلومات الجديدة حول Spotify، فعلى سبيل المثال، كان لدى Spotify خطط لدخول سوق بث الفيديو للمنافسة مع Netflix وغيرها.
وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أنشأت خدمة الموسيقى تنسيق ملفات جديد تمامًا يسمى Spotify Video والذى سيسمح بتدفق مجانى للموسيقى المخزنة مؤقتا، كما كان لدى Spotify أيضًا خطط لإطلاق وحدة بث مثل Fire TV التى تدعم خدمات البث على Spotify.
كذلك فقد كشف هذا الكتاب أيضًا عن أن لدى شركة مايكروسوفت خططًا للحصول على Spotify، لكن لا توجد معلومات حول وقت حدوث ذلك، وفى وقت لاحق، بعد أن أصبحت منصة تدفق مهيمنة، وفقًا لهذا الكتاب، اقترب سبوتيفى من شراء كل من منصتى Tidal و SoundCloud.
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