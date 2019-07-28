شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظرية جديدة تحذر: كويكب يمكن أن يمحو الإنسانية فى تأثير كارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير "نظرية جايا" العلمية المشهورة التي وضعها العالم البريطانى جيمس لوفلوك إلى أن الأرض نظام معقد ومنظم ذاتي تعمل فيه جميع المكونات معًا لتهيئة الظروف التي تدعم الحياة، وهذا العالم نفسه يقترح حاليا نظرية أخرى حول ما سينهي الحياة على كوكبنا.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، فقد حذر لوفلوك من أن الكويكبات يمكن أن تدمر جنسنا البشري، مضيفا "لدينا أدلة كثيرة على أن الكويكبات تضرب الكواكب في المجموعة الشمسية بشكل متكرر وتحدث أضرارًا كارثية عند حدوثها".

وأضاف " ولا أحب فكرة أننا سنقضي على الكويكبات، لأن بعد كل هذا الوقت وفعل كل هذه الأشياء، فى النهاية هذا من أجل لا شىء".

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وقد قال لوفلوك في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه خلال أقل من قرن، سنعيش إلى جانب روبوتات يمكن أن تفوقنا وتتفوق علينا، لقد تنبأ بعالم يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي ويشرف على المجتمع البشري في حوالي 80 عامًا.

ولكن بدلاً من استعباد الجنس البشري، ستعتني الماكينات ببساطة بنا، وستتعامل معنا بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى النباتات المنزلية.