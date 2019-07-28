شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة أسهم تويتر بنسبة 9.5% خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسهم موقع "تويتر" ارتفاعاً فى قيمتها بنسبة 9.5% خلال الربع الثانى من العام الجارى بعدما سجلت الشركة زيادة فى عائداتها بنسبة 18% لتصل إلى 841 مليون دولار.

وفى الوقت نفسه، سجلت الشركة زيادة بنسبة 21% من عائداتها من الإعلانات لتؤكد هذه النتائج أن الإجراءات التى طبقت ضد المحتوى المسيء وغير المرغوب فيه بدأت تؤتى ثمارها.

وكشفت الأرقام تحقيق زيادة فى المتوسط اليومى لعدد مستخدمى تويتر بنسبة 14% ليصل عددهم إلى 139 مليونا يوميا.