تكنولوجيا: خبراء تكنولوجيا المعلومات برومانيا يحصلون على أدنى الأجور فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير حديث بأن المتخصصين فى تكنولوجيا المعلومات بجمهورية أستونيا يحصلون على أعلى الأجور فى المنطقة، وتحديدا 1567 يورو شهرياً.

وأفادت الدراسة، التي نشرت على موقع إلكترونى رومانى للتوظيف، بأن سلوفينيا تأتى فى المرتبة الثانية (1341 يورو شهريا) ثم جمهورية التشيك (1289 يورو) يليها سلوفاكيا (1159 يورو).

وأظهرت الأرقام، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر)، أنه جاء خبراء تكنولوجيا المعلومات فى رومانيا فى ذيل القائمة براتب قدره 805 يورو فى الشهر.

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