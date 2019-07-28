شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد كيف نقلت الأقمار الصناعية آثار موجة الحرارة الشديدة في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت الأقمار الصناعية صورة لأوروبا باللون الأحمر تظهر آثار موجة حر تجتاح القارة مرة أخرى في شهر يوليو، بعد درجات الحرارة الشديدة التى شهدتها في يونيو الماضى.



موجة حر اوروبا من الاقمار الصناعية

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تمثل الصورة المستندة إلى بيانات من برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي، درجات حرارة عالية خاصة في مناطق هولندا وبلجيكا وألمانيا.

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وكشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن موجة الحر وصلت بباريس مؤخرًا إلى أعلى درجة لها، وبلغت 105 درجة فهرنهايت أى 41 درجة مئوية، محطمة بذلك رقماً قياسياً سجل في عام 1947.

وتم تجميع البيانات بواسطة مقياس إشعاع درجة حرارة سطح البحر والبرية في قمر كوبرنيكوس3 الصناعى، والذي يقيس الطاقة المشعة من الأرض.

وهذا يجعل هذا النهج تمثيلًا أكثر دقة لدرجات حرارة الأرض عن تنبؤات الطقس التقليدية التي تتنبأ بدرجات حرارة الهواء، كما أنه استجابة لموجة الحر الحالية، أصدرت العديد من الدول تحذيرات، والتى أوصت فيها السكان بشرب الكثير من الماء وتجنب السفر.