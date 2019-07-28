شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معاناة موظفى أمازون تتحول لمسرحية لفضح الشركة أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الظروف القاسية للعمال فى مخازن أمازون الفترة الأخيرة مثار اهتمام كبير، ومع وصول الأمر إلى ذروته وتنظيم العمال احتجاجات تزامنا مع البرايم داى، فكر بعض الفنانين فى تحويل ما يحدث لعمل فنى لفضح ما يعانيه هؤلاء العمال أمام العالم، والبداية ستكون فى شكل مسرحية سيتم عرضها فى ادنبرة باسكتلندا فى أغسطس المقبل.

ووفقا لما نشرته صحيفة الجارديان فيستعد المبدعان "كيزيا كول" و"ريتشارد هاى" لتقديم عمل مسرحى عن ظروف عمل المخازن فى أمازون بأغسطس المقبل، وسيتم تقديم العرض بالاستعانة بعرض روبوتات مصنوعة من الكرتون.





ووفقا لتقرير الجارديان، أجرى الثنائى مقابلات مع أكثر من 70 عاملا من شركة أمازون فى قسم المخازون على مدار الثلاث أسابيع الماضية، وقاموا بجمع المواد التى يحتاجون إليها لعرضها على الجماهير فى عرضهم المسرحى.

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والهدف من هذه المسرحية هو تشجيع المستهلكين على التسوق بوعى أكبر، حيث قال "كول" لصحيفة الجارديان: "الأمر يتعلق بإظهار ما تعنيه اختيارات الجماهير".





وأضاف: "قابلنا العديد من العمال بعضهم من جامعى المنتجات والبعض الآخر من مسئولى الفرز وآخرين يستلمون الطرود المراد إرسالها إلى العملاء، وتكشف قصصهم مدى المعاناة التى لم نلاحظها أو نتناولها بشكل موضح فى أعمالنا الفنية، إذ قال أحدهم إنه لا يحصل سوى على 15 ثانية راحة، هل هذا يعقل؟، والبعض الآخر قالوا إن فترة الراحة فى المخازن الكبرى تصل إلى 10 دقائق فقط، وهى أيضا غير كافية للوصول إلى دورات المياه والتى تبعد عن المخزن مدة تزيد عن 7 دقائق ذهاب فقط".

المسرحية ليست فقط حول حقوق العمال، بل تتطرق إلى زيادة مشاركة الذكاء الاصطناعى والروبوتات فى الأعمال الخاصة بشركة أمازون.