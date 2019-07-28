شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح نسخة مستقلة من "كورتانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت شركة مايكروسوفت مساعدها الذكى كورتانا عن نظام ويندوز منذ عدة أشهر، لتقوم مؤخرا بطرح نسخة تجريبية من تطبيق كورتانا مستقلة بذاتها على متجر ويندوز، وبداية من اليوم، أصبح بإمكان مستخدمى Windows 10 Insiders اختبار الإصدار التجريبى الجديد لتطبيق Cortana على منصة ويندوز.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، يمكن لمستخدمى ويندوز 10 اختبار عدد قليل من الميزات الجديدة، حيث يدعم المساعد الذى تم تحديثه السمات الخفيفة والمظلمة فى ويندوز، كما يحتوى على شاشة "Hey Cortana" الأقل تدخلاً والتى تهدف إلى تقليل الاضطرابات لدى المستخدمين.

Advertisements

كما قامت مايكروسوفت أيضا بتحديث نماذج الكلام واللغة، وهى محاولة لجعل واجهة المستخدم المستندة إلى الدردشة أفضل فى عمليات استعلامات الكلام والنص، لكن لم تصل جميع مميزات Cortana السابقة إلى الإصدار التجريبى، لكن مايكروسوفت تقول إنها تخطط لإضافتها مع مرور الوقت.

وتأتى هذه التحديثات بعد أيام قليلة من إعلان مايكروسوفت عن تغيير مظهر الشاشة الرئيسية لأجهزة Xbox One وكيفية التحكم فى وحدة التحكم عبر Cortana، ويجب أن تطرح هذه التغييرات على الجميع هذا الخريف.