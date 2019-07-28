شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ استبدال "البحث الصوتى" على أندرويد بمساعدها الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن تطرح جوجل مساعدها الشخصى الذكى، كانت الشركة تتيح ميزة البحث الصوتى التى تم دمجها بشكل وثيق مع خدمة البحث على نظام أندرويد، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تركزت كل الابتكارات على مساعد جوجل الذكى، وعلى ما يبدو أن جوجل أصبحت بصدد الاستبدال الكامل لميزة البحث الصوتى على نظام أندرويد بمساعدها الشخصى.

ووفقا لما نشره موقع 9to5google الأمريكى، فقبل تغيير اليوم، لا يزال من الممكن الوصول إلى "البحث الصوتي" القديم من خلال تطبيق جوجل أو عنصر واجهة مستخدم شريط البحث أو اختصار التطبيق، حيث يقوم رمز الميكروفون فى هذه المواقع الثلاثة بإجراء بحث على الفور فى جوجل وتقديم بطاقات بحث مدمجة كنتيجة، حيث كان المساعد السابق مرادفًا للكلمة الرئيسية "Ok Google".

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وقد تم استبدال رمز البحث الصوتى الآن بأيقونة المساعد على شكل g، فى حين تقول المطالبة القديمة "Say Hey Google" الآن "اسأل مساعدك"، ولا يزال الوصول يعرض الواجهة القديمة، لكن يتم تنفيذ الاستعلام بواسطة المساعد والنتائج.

ولم يتم نشر هذا التغيير بعد على نطاق واسع على جميع الهواتف، ولكنه من المنتظر أن يصل إلى كامل المستخدمين خلال الفترة المقبلة.