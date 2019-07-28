شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 3 تطبيقات مجانية لمساعدتك فى توفير الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الادخار المبكر غالبا ما يكون أفضل طريقة لصنع الثروة، وكما قال الخبراء الماليين المعتمدين هو أفضل طريق فى الحياة لمواجهة التغيرات المالية الكثيرة، لكن القيام بذلك غالبا ما يتطلب التخطيط وخفض الإنفاق، لحسن الحظ هناك العديد من التطبيقات التى يمكن أن تساعدك فى كل من هذه الأشياء.

ويقدم موقع "بيزنس انسايدر" أفضل 3 تطبيقات تساعدك على توفير الأموال والحفاظ معدل تنظيم أموالك.





Mint

يأتى التطبيق بمزايا توفر نظرة شاملة على عاداتك فى الإنفاق والتوفير ومراقبتها، وهى مميزات تجعل من الممكن تتبع الفواتير إلى جانب أرصدتك البنكية.

يحسب التطبيق أيضا متوسط إنفاقك حسب الفئة، ويقدم أدوات لمعرفة كيف تؤثر قرارات الإنفاق على المال الذى ستتركه فى نهاية الشهر أو السنة.

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Digit



Digit

يقوم هذا التطبيق بالتفكير والعمل على توفير المال لك، إذ ينظر هذا التطبيق إلى دخلك الحالى ونفقاتك، ثم يقوم بحساب ما يمكنك توفيره ويضع هذا المبلغ جانب، وعادةً ما يقوم التطبيق بهذا التحليل بين مرتين وثلاث مرات فى الأسبوع. Clarity Money





تم تصميمه لمساعدتك فى إعداد ميزانية وإدارة أموالك عن طريق جميع بيانات معاملتك فى نظام أساسى واحد، بعد ربط حسابك المصرفى بالتطبيق، ويمكنك القيام بأشياء مثل عرض وإدارة معاملاتك ورؤية نفقاتك مقسمة حسب الفئة، وفتح حساب توفير عالى العائد.

ويقوم Clarity بتذكيرك بالتكاليف المتكررة، بحيث يمكنك تذكر الاشتراكات التى قد لا تستخدمها.