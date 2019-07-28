شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 خطوات لتنظيف ساعة Apple Watch دون التسبب بأى تلف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلها مثل باقى الأجهزة الذكية الأخرى، يتطلب من مستخدمى Apple Watch تنظيفها بشكل دورى لضمان طول عمر ساعتهم الذكية، بالإضافة إلى تنظيف سوار الساعة لتقليل فرص تهييج الجلد، إذ يعد تنظيف Apple Watch بانتظام أمرا مهما لضمان راحتك والحفاظ عليها على حد سواء، ويقدم موقع "بيزنس انسايدر" طرق تنظيف Apple Watch الخاص بك بشكل صحيح..
1. قم بإيقاف تشغيل Apple Watch عن طريق الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبى وإزالتها من الشاحن فى حالة الاتصال.
2. إذا كنت تستخدم سوارا مقاوما للماء فقم بإزالته من ساعتك.
3. امسح ساعة Apple Watch بقطعة قماش غير خشنة وخالية من الوبر لتنظيفها، كما يمكنك ترطيب القماش برفق بالماء العذب، إذا لزم الأمر لإزالة المواد الزيتية أو اللزجة.
4. يمكنك أيضا تعريض الساعة للماء الدافىء، لكن لا تستخدم أى صابون أو منتجات التنظيف الأخرى.
5. قم بتجفيف Apple Watch بقطعة قماش ناعمة وخالية من الخيوط وتأكد من تجفيف خلفية الساعة.
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