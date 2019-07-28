شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون مفاجأة جديدة عن الأشجار بفضل جذع شجرة "ميتة" في نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد العلماء أن الأشجار يمكنها مساعدة الأشجار القديمة والتالفة، حيث تم التوصل لهذا الاكتشاف عن طريق جذع شجرة قديم في أستراليا تبين أنه لا يزال على قيد الحياة على الرغم من عدم وجود أوراق بالشجرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أنها كانت تستقبل المواد التي تنتجها جذور شجرة أخرى تتصل بها.



جذع شجرة

وقال سيباستيان لوزنجر، أستاذ مشارك بجامعة أوكلاند للتكنولوجيا، عن الاكتشاف: 'أنا وزميلي مارتن بادر عثرنا على جذع شجرة أثناء التنزه في غرب أوكلاند، وكان غريباً، لأنه على الرغم من أن الجذع لم يكن لديه أي أوراق شجر، كان على قيد الحياة."

Advertisements

وقاس العلماء تدفق المياه في الجذع بالشجرة والأشجار المحيطة بها ووجدوا أنها كانت تتلقى المياه من الأشجار المجاورة، وعند الحفر، وجدوا أن جذور الجذع القديمة كانت تتغذى مع الأشجار المجاورة.

وأكد العلماء أنه من الممكن أن يحدث ترقيع الجذر قبل أن تفقد إحدى الأشجار أوراقها وتصبح جذعًا، وتوسع الجذور المطعمة أنظمة الجذر للأشجار، مما يسمح لها بالحصول على مزيد من الموارد مثل الماء والمواد الغذائية.

ومع ذلك، فإن هذا الترابط يمكن أن يسمح أيضًا بالانتشار السريع لأمراض مثل ديوري كوري، فلكل شىء أمور جانبية أيضا.