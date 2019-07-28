شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يتم تخزين الكربون فى التربة؟ دراسة جديدة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت ألكسندرا كرافتشينكو، أستاذة فى قسم علوم التربة والميكروبات بجامعة ميشيغان، والعديد من زملائها آلية جديدة تحدد كيفية تخزين الكربون فى التربة، والتى يمكن أن تحسن القدرة على التكيف مع أنظمة زراعة المحاصيل وتقلل أيضًا من آثارها الكربونية.

حسب ما ذكره موقع phys الأمريكى، كشفت النتائج التى نشرت الأسبوع الماضى فى المجلة العلمية Nature Communications عن أهمية البنية المسامية للتربة لتحفيز تراكم الكربون فى التربة وحمايته.

وقالت كرافشينكو: "أحد الأشياء التى يميل العلماء دائمًا إلى افتراضها هو أن الأماكن التى يدخل فيها الكربون الجديد إلى التربة هى أيضًا الأماكن التى تتم معالجتها بواسطة الميكروبات ويتم تخزينها وحمايتها بعد ذلك".

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وقال فيل روبرتسون، الأستاذ فى علوم النبات وعلوم التربة والميكروبات والمؤلف المشارك للدراسة: "إن فهم كيفية تخزين الكربون فى التربة أمر مهم للتفكير فى حلول تغير المناخ".

وأضاف روبرتسون: "اعتدنا على التفكير فى أن الطريقة الرئيسية لوضع المزيد من الكربون فى التربة هى جعل النباتات تنتج المزيد من الأنسجة الحيوية، إما كجذور أو كمخلفات متبقية على سطح التربة لتتحلل".