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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلات بحرية بأمستردام لصيد البلاستيك بدلا من الأسماك.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن يكون هناك مكان تذهب إليه ليس لصيد السمك ولكن البلاستيك، هذه الفكرة غير المسبوقة نفذت بالفعل فى قنوات أمستردام الشهيرة، حيث يتم تجهيز مجموعة من الأشخاص بشباك الصيد والقفازات السميكة في المياه بداخل القوارب للقيام بالمهمة التى تصطاد البلاستيك.
ووفقا لما ذكره موقع "phys"، فإن مع ازدهار السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم، انطلقت رحلات القناة البحرية التي تديرها المجموعة الهولندية "بلاستيك ويل" لتنظيف المسطحات من البلاستيك.
صيد البلاستيك
وقال ماريوس سميت مؤسس المجموعة : "إنها طريقة مختلفة تماما لزيارة أمستردام"، مضيفا "من الواضح أنك في قنوات أمستردام الجميلة بداخل قارب، ولكن في نفس الوقت أنت نشط بشكل إيجابى تجاه بيئة أكثر نظافة".
وتهدف المجموعة لخلق قيمة اقتصادية من النفايات البلاستيكية التي تجرفها الجولات من القنوات أيضا، حيث يتم فصل الزجاجات البلاستيكية عن بقية القمامة ثم يتم إعادة تدويرها لاستخدامها في أثاث المكاتب أو في بناء المزيد من القوارب.
كما أنه في عام 2018، استقطبت الرحلات 12000 زائر ويتوقعون المزيد هذا العام، وكان من المقرر أن يكون الأمير هاري من بين الزوار في وقت سابق من هذا العام، لكنه اضطر إلى الإلغاء بسبب ولادة ابنه.
ويعد البلاستيك في البحر والأنهار والممرات المائية الأخرى مشكلة في جميع أنحاء العالم، مما يسبب أضرارًا للأنظمة البيئية البحرية.
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