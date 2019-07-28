- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. الأقمار الصناعية تظهر حرائق الغابات مع ارتفاع الحرارة إلى 90 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صور الأقمار الصناعية عن ما يحدث فى العالم نتيجة تغير المناخ ومدى الأزمة التى يواجهها الأشخاص بمختلف أنحاء الكوكب، حيث استمرت أجزاء من القطب الشمالي وسيبيريا وألاسكا وجرينلاند في الاحتراق، بعد أن تسببت الحرارة فى عدد من حرائق الغابات بسبب درجات الحرارة غير المعتادة.
حرائق الغابات
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنفجر الحرائق في كثير من الأحيان فى المناطق التى يحدث فيها الصواعق، ولكن هذا العام ازداد بسبب ارتفاع درجة الحرارة بسبب التغير المناخى.
حرائق الغابات1
كما تم توثيق هذا التدمير من جانب خبير التصوير بيير ماركوز، الذى يحول صور الأقمار الصناعية الخام المحببة إلى لقطات عالية الدقة، حيث تكشف اللقطات عن اتساع الحرائق التي تغطى مساحات شاسعة من البرية تحت عواميد الدخان.
حرائق الغابات 2
ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، فإن نطاق حرائق القطب الشمالي لم يسبق لها مثيل، حيث سجلت الوكالة أكثر من 100 مثال مكثف فى جميع أنحاء الدائرة القطبية الشمالية، وكانت الحرائق الأشد قسوة في القطب الشمالي وسيبيريا.
حرائق الغابات 3
قالت المنظمة (WMO) "على الرغم من أن حرائق الغابات شائعة فى نصف الكرة الشمالى بين مايو وأكتوبر، إلا أن خط العرض وكثافة هذه الحرائق، وكذلك طول المدة التى اشتعلت فيها النيران، كانا غير عاديين بشكل خاص".
حرائق الغابات 4
يستخدم علماء المناخ الأقمار الصناعية لمتابعة الحرائق أثناء احتراقها عبر الدائرة القطبية الشمالية، يحذرون من أن الحرائق تشكل خطرًا كبيرًا على الثلج والجليد، فمع اشتعال النيران، يمكن أن يتسارع ذوبان التربة الصقيعية مما يؤدى إلى سقوط الأنهار الجليدية فى المحيط، بالإضافة إلى المساهمة فى ارتفاع مستوى سطح البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور.. الأقمار الصناعية تظهر حرائق الغابات مع ارتفاع الحرارة إلى 90 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.