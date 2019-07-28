شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. الأقمار الصناعية تظهر حرائق الغابات مع ارتفاع الحرارة إلى 90 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صور الأقمار الصناعية عن ما يحدث فى العالم نتيجة تغير المناخ ومدى الأزمة التى يواجهها الأشخاص بمختلف أنحاء الكوكب، حيث استمرت أجزاء من القطب الشمالي وسيبيريا وألاسكا وجرينلاند في الاحتراق، بعد أن تسببت الحرارة فى عدد من حرائق الغابات بسبب درجات الحرارة غير المعتادة.



حرائق الغابات

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنفجر الحرائق في كثير من الأحيان فى المناطق التى يحدث فيها الصواعق، ولكن هذا العام ازداد بسبب ارتفاع درجة الحرارة بسبب التغير المناخى.



حرائق الغابات1

كما تم توثيق هذا التدمير من جانب خبير التصوير بيير ماركوز، الذى يحول صور الأقمار الصناعية الخام المحببة إلى لقطات عالية الدقة، حيث تكشف اللقطات عن اتساع الحرائق التي تغطى مساحات شاسعة من البرية تحت عواميد الدخان.

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حرائق الغابات 2

ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، فإن نطاق حرائق القطب الشمالي لم يسبق لها مثيل، حيث سجلت الوكالة أكثر من 100 مثال مكثف فى جميع أنحاء الدائرة القطبية الشمالية، وكانت الحرائق الأشد قسوة في القطب الشمالي وسيبيريا.



حرائق الغابات 3

قالت المنظمة (WMO) "على الرغم من أن حرائق الغابات شائعة فى نصف الكرة الشمالى بين مايو وأكتوبر، إلا أن خط العرض وكثافة هذه الحرائق، وكذلك طول المدة التى اشتعلت فيها النيران، كانا غير عاديين بشكل خاص".



حرائق الغابات 4