كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة رينو “concept e-plein air”..تحفة فنية قديمة تتحول إلى سيارة كهربائية

متابعة-سنيار: سيرا على نهج فورد وهوندا مع السيارات الكهربائية المستوحاة من موستانج و Civic، تعمل رينو على الحنين إلى الماضي من خلال بناء نسخة كهربائية من سيارة 4L المحبوبة والأكثر مبيعًا (Quatrelle)، ويعرف أيضا باسم رينو 4. The e-Plein Air.

وتعتمد النسخة الكهربائية على الإصدار 1968-1969 Plein Air، وهي نسخة بدون سقف ولا أبواب من طراز 4L والتي باعت 563 نسخة فقط، وسوف تكون مزودة بمحرك رينو تويزي 80 وبطارية 6.1kWh، مع نطاق يبلغ 62 ميلا والسرعة القصوى 60 ميلا في الساعة.

Advertisements

وصلت سيارة رينو 4 في عام 1961 ردا على سيارة سيتروين 2CV الشهيرة، والتي تعرف أيضًا باسم “Deux Chevaux” بمعنى “حصانان”، وكانت أول سيارة رينو ذات الدفع بالعجلات الأمامية ونظام تعليق مستقل بالكامل، مما يجعلها مثالية للطرق الريفية في فرنسا وحول العالم، وقد باعت رينو ثمانية ملايين نسخة قبل أن توقف الإنتاج في عام 1992.

وقالت رينو إن إصدار EV يشبه إلى حد كبير 4L الأصلي، على الرغم من أنه يحتوي على قاعدة عجلات قصيرة بعض الشيء، وقالت الشركة إنها تبني سيارة e-Plein Air، التي يطلق عليها “plahn air”، كمفهوم في الوقت الحالي، لكنها بالطبع مهتمة بردود أفعال المتحمسين والعملاء المحتملين.