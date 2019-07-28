شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 50 عاما من أبولو.. الهند ترسل عاكس ليزر إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "سبيس" الأمريكى، أن مركبة فضاء هندية سوف تحمل أول عاكسات تترك على سطح القمر، منذ عهد أبولو.

وتمثل العاكسات الخطوة التالية فى تجربة بدأت فى عام 1969، وهى جزء من مهمة Chandrayaan-2 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) والتى بدأت فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

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حيث أطلقت ISRO عاكسًا صغيرًا إلى القطب الجنوبى للقمر على متن مركبة الهبوط "فيكرام"، والذى يبلغ وزنه حوالى 22 جرامًا، ويمكن رؤيته من المدار القمرى ولكن ليس من الأرض.

وأوضح "دوج كوري"، كبير الباحثين والأستاذ بجامعة ماريلاند وكان أحد الأعضاء الرئيسيين فى الفريق الذى صمم عاكسات أبولو الأصلية، أن العاكس المصغر لا يمكن ملاحظته بواسطة محطات الليزر القمرية على الأرض.

وقال كورى فى بيان: " هذه العاكسات تعمل على تحسين إمكانيات رسم الخرائط لخطط ناسا للعودة إلى القمر وبحلول عام 2028 سيكون هناك وجود بشرى مستمر، وسوف تساعد العاكسات العلماء على استكشاف مجالات أخرى من العلوم أيضًا،على سبيل المثال، سوف يستخدم العلماء العاكسات لإجراء اختبارات جديدة بشأن النسبية العامة والنظريات والتى قد تساعد فى كشف المزيد عن المادة المظلمة، والأشياء الغامضة التى تشكل ما يقرب من 27 ٪ من الكون"