شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرييا.. الولايات المتحدة تفرض ضرائب على مالكى العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مصلحة الإيرادات الداخلية IRS التابعة للحكومة الفدرالية الأمريكية فى إرسال أكثر من 10000 رسالة إلى حاملى العملات المشفرة تحذرهم من فرض عقوبات قاسية إذا لم يبلغوا عن دخلهم أو لم يدفعوا ضرائب على معاملات التشفير.

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ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فإن أى شخص يتهم بالتهرب من ضرائب التشفير قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها 250000 دولار.

وقال تشاك ريتيج مفوض مصلحة الضرائب: "يجب على دافعى الضرائب أن يأخذوا هذه الرسائل على محمل الجد، فمصلحة الضرائب تعمل على توسيع الجهود التى تنطوى على عملات افتراضية، بما فى ذلك زيادة استخدام تحليلات البيانات".