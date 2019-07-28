شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: سنجعل التحكم فى الخصوصية أكثر سهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة جوجل على تسهيل الوصول إلى عناصر التحكم فى الخصوصية، وتوسيع وضع التصفح الخفى ليشمل الخرائط وإضافة عناصر تحكم جديدة للحذف التلقائى، حسبما قال الرئيس التنفيذى للشركة "ساندار بيتشاي".

وبحسب التقرير الذى نشر بموقع Time of India الهندى، فقال بيتشاى:"نواصل تحدى فكرة أن المنتجات تحتاج إلى مزيد من البيانات لتكون أكثر فائدة"، وأضاف "على سبيل المثال، اخترعنا تقنية جديدة تسمى التعليم الموحد تتيح لنا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعى وجعل المنتجات أكثر ذكاءً دون ترك بيانات أولية لجهازك".

وقد جاء تعليق بيتشاى فى وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا تحديات تتعلق بحماية خصوصية المستخدم وسط تدقيق متزايد من قبل المنظمين، وكانت جوجل قد واجهت الأسبوع الماضى انتقادات لسماحها لمؤسسات الجهات الخارجية بالوصول إلى عادات عرض المستخدمين حتى أثناء التصفح فى وضع التصفح المتخفي.

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وقالت الشركة: إن كروم سيصلح ثغرة سمحت للمواقع باكتشاف الأشخاص الذين يتصفحون الويب بشكل خاص، وقال بيتشاى: "بينما نستمر فى الاستثمار فى المنصة، تظل المسؤولية على رأس أولوياتنا" ، مضيفًا أنه على مر السنين تطورت جوجل من شركة تساعد الأشخاص فى العثور على إجابات لشركة تساعد المستخدمين على انجاز الأشياء.

وأضاف بيتشاى: "نحن نعمل أيضًا على تطوير التكنولوجيا لمليار مستخدم مقيم على الإنترنت فى أماكن مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا، وبفضل التطورات فى الذكاء الاصطناعى ، نقوم بإدخال تحسينات كبيرة على مساعد جوجل، حيث يمكن لمساعد الجيل التالى معالجة الطلبات بمعدل يصل إلى 10 أضعاف ، مما يجعل من السهل إجراء مهام متعددة وإنشاء رسائل بريد إلكترونى و حتى العمل دون اتصال".