تكنولوجيا: مخاوف الخصوصية تلاحق خطط واتس آب لإطلاق ميزة الدفع فى الهند

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت مخاوف خصوصية البيانات تلوح فى الأفق من جديد، وذلك بعدما أعلن تطبيق واتس آب المملوكة لفيس بوك عن إطلاق خدمة المدفوعات فى الهند فى وقت لاحق من هذا العام.
وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقيل أن الحكومة طلبت من "المؤسسة الوطنية للمدفوعات فى الهند (NPCI)" ضمان عدم مشاركة بيانات المستخدمين، إذ تعد NPCI منظمة شاملة لجميع مدفوعات التجزئة فى الهند.
وتنص إرشادات "البنك الاحتياطى الهندى" RBI على أنه يتعين على جميع شركات الدفع الرقمى مثل واتس آب وGoogle Pay وغيرها، تخزين البيانات محليًا لأعمالها التجارية فى الدولة، وقال واتس آب إنه مستعد لخطط توطين البيانات الخاصة بخدمة الدفع".
وقال متحدث باسم واتس آب:" استجابةً لبيانات مدفوعات الهند، قمنا ببناء نظام يخزن البيانات المتعلقة بالمدفوعات محليًا فى الهند".
وقال واتس آب أن خدمة الدفع التى تعتمد على نظام UPI لأكثر من 300 مليون مستخدم - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، سوف تصل إلى الهند فى وقت لاحق هذا العام.
جدير بالذكر خلال جلسة الاستماع الأخيرة فى 3 مايو، أعلن واتس آب فى الهند أن الشركة تجرى تجربة تجريبية لخدمة الدفع الخاصة بها وسوف تمتثل تمامًا لقواعد RBI فى توطين البيانات.
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