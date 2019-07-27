شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DJI الأمريكية تستعد للكشف عن أول طائرة سباق بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة DJI الأمريكية لإطلاق طائرة سباق بدون طيار (FPV) وفقًا لتقرير لجنة الاتصالات الأمريكية FCC.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أطلقت DJI هذا النوع من الطائرات بدون طيار FPV فى الماضى، كما أصدرت الشركة سماعات رأس كبيرة أطلق عليها اسم DJI Goggles فى عام 2017 والتى كانت تتوافق مع عدد قليل من طائرات DJI المختلفة.
وفى الوقت نفسه، تبدو طائرة من نوع FPV مع نظارات واقية ووحدة تحكم أشبه بالطائرة بدون طيار المصممة للسباقات، أو على الأقل تتمتع بقدرة عالية على المناورة، سيكون من المنطقى أن تقوم DJI بهذا الأمر، خاصة بسبب عدم امتلاكها لهذا النوع من الطائرات المصممة خصيصًا لشريحة سباقات الطائرات بدون طيار، والتى تتكون فى الغالب من طائرات بدون طيار مصممة خصيصًا ومصنوعة من قطع غيار جاهزة للاستخدام.
ولا يقتصر الأمر على ظهور منافسات وسباقات الطائرات بدون طيار، بل هناك أيضًا طفرة فى الطلب فى عالم التصوير بالفيديو لطائرات بدون طيار FPV، حيث يقوم طيارو الطائرات بدون طيار الموهوبين من طراز FPV بتطوير مهاراتهم فى عمل كل شيء، ولعل تصميم منتج يجعله أسهل فى الاستفادة من هذا الاتجاه أمر منطقى.
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