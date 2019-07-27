شبكة تويتر تملك الآن 139 مليون مستخدم على أساس يومي، وهذا الرقم يواصل النمو

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة تويتر يوم أمس الجمعة عن نمو مثير للإهتمام في الأرقام المتعلقة بعدد المستخدمين والعائدات الإجمالية للشركة حتى بعد قيامها بإزالة الحسابات الآلية والمزيفة على شبكتها الإجتماعية.

على هذا الصعيد، قالت الشركة في تقريرها المالي للربع الثاني من هذا العام والذي نشرته يوم أمس الجمعة أن السلوكات المشبوهة والمحتوى غير المرغوب فيه إنخفض بنسبة 18 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام. ومع ذلك، فقد كان لخفض عدد الحسابات المزيفة تأثير على أرباح الشركة، فقد إنخفضت أرباحها بنسبة 36 في المئة لتصل إلى 37 مليون دولار أمريكي، أو 5 سنتات للسهم الواحد. في الوقت نفسه، إرتفعت الإيرادات بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 841 مليون دولار أمريكي، وهي عائدات أفضل بكثير من العائدات التي كان يتوقعها المحللون في وول ستريت والبالغة 829 مليون دولار.

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من ناحية أخرى، كشفت لنا شركة تويتر أن عدد مستخدمي شبكة تويتر في اليوم إرتفع بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 139 مليون مستخدم. وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ عدد مستخدمي الشبكة في اليوم نحو 134.7 مليون مستخدم.