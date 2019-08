WhatsApp تعمل ربما على نسخة للحواسيب والتي تعمل من دون هاتفك الذكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2015، قامت WhatsApp بإطلاق نسخة الويب من خدمة المراسة الشهيرة الخاصة بها والتي تعكس نسخة الأجهزة المحمولة من الخدمة. لإستخدام نسخة الويب هذه، كان يلزمك توصيل هاتفك بالإنترنت، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب.

كشف الحساب WABetaInfo الشهير على شبكة تويتر أن شركة WhatsApp تعمل على تطوير تطبيق موحد لنظام Windows مع نظام جديد متعدد المنصات يتيح لتطبيق WhatsApp على الأجهزة الأخرى بما في ذلك الحواسيب العمل حتى عند إيقاف تشغيل هاتفك.

يمكن أن يكون هذا أمرًا مميزًا لتطبيق الدردشة الذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يساعدك على البقاء على إتصال مع الأشخاص المدرجين في قائمة جهات الإتصال الخاصة بك حتى في حالة تنقلك، ونفدت الطاقة من هاتفك. هذا مشابه لطريقة عمل Telegram.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى ستكون هذه الميزة متاحة للجميع، ولكننا سنعمل على ترقب الوضع للحصول على أي معلومات جديدة حول هذه الميزة.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj