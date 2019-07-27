Samsung Galaxy Book S قادم مع المعالج Snapdragon 855 ومع نظام Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في البداية، تم رصد جهاز غامض من شركة سامسونج على منصة إختبارات الأداء Geekbench يعمل بنظام Windows ويستخدم المعالج الثماني النوى Snapdragon 855 والذي يبلغ تردده 2.84GHz. وبعد ذلك، تم رصد نفس الجهاز وهو يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG. والآن، أكد لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks أن هذا الجهاز هو في الواقع الحاسوب المحمول الهجين Galaxy Book S.

كما يمكنك أن تتخيل، فنتائج إختبارات الأداء على منصة Geekbench وشهادة البلوتوث لا تكشف لنا عن الكثير من التفاصيل. ما كان بمقدورنا الحصول عليه هو الإسم الرمزي SM-W767، وأن خليفة Galaxy Book 2 سيدعم البلوتوث 5.0. تم أيضًا ترقية الذاكرة العشوائية في هذا الحاسوب من 4GB إلى 8GB، على الأقل وفقا للمعلومات التي تم رصدها في قاعدة بيانات منصة إختبارات الأداء Geekbench.

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عمومًا، ضع في إعتبارك أن نتائج Geekbench ليست دقيقة نظرًا لأن الجهاز لا يزال في مرحلة الإختبار، وخاصة أنه يعمل بنسخة 32bit من نظام Windows 10 Home.