Nokia 8.2 سيصل مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32MP، وبشكل مسبق مع نظام Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - من المحتمل أن يتم الكشف عن الهاتف Nokia 8.2 بعد بضعة أشهر من الآن، ولكن لدينا بالفعل بعض المعلومات حول مواصفاته التقنية. ووفقا لمعلومات حصل عليها المسرب الشهير Ishan Agarwal والذي يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالتسريبات، فيبدو أن الهاتف Nokia 8.2 الجديد سيضم كاميرا أمامية منبثقة وسيأتي مسبقًا مع نظام Android Q الأحدث من شركة جوجل.

ووفقا لـ Ishan Agarwal، فسوف تضم الكاميرا الأمامية المنبثقة للهاتف Nokia 8.2 مستشعر بدقة 32 ميغابكسل سيكون على الأرجح من فئة Samsung ISOCELL GD1 والذي ينتج عنه صور بدقة 8 ميغابكسل بإستخدام تقنية دمج البكسلات Tetracell. وذكرت الشائعات أيضًا أن الهاتف Nokia 8.2 سيضم كذلك 8GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية.

قد تظن أن هذا ليس كافيًا، وخاصة أن الهواتف الرائدة الأخرى تملك ذاكرة أفضل، ولكن في الواقع لم يتم إطلاق أي هاتف Nokia على الإطلاق مع هذا القدر الكبير من الذاكرة، ولا حتى Nokia 9 PureView.

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ونظرًا إلى أن الهاتف Nokia 8.1 حصل على خصم هائل في أوروبا، فنحن لا يسعنا سوى أن نأمل أن تقوم شركة HMD Global Oy بالكشف عن الهاتف Nokia 8.2 في المستقبل القريب، وأن يكون أول هاتف مزود بالمعالج Snapdragon 855 من الشركة الفنلندية.