شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: أبل تطرح بطاقتها الائتمانية بالنصف الأول من شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذبت شركة أبل الأنظار فى مارس الماضى بعد إعلانها عن خطط لتقديم بطاقة ائتمان، والتى تعرف بـApple Card، إلا أنه على مدار الأشهر الماضية لم تظهر الكثير من المعلومات عنها، لكن أحدث تقرير لوكالة بلومبرج كشف أن البطاقة ستطلق فى النصف الأول من شهر أغسطس.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فيشير التحديث إلى أن البطاقة فى مسارها الصحيح، حيث قالت أبل فى البداية إنها ستكون جاهزة هذا الصيف.

ولا يعد الحصول على منتج مثل هذا أمرًا سهلاً، خاصةً بالنظر إلى أن قرار الشركة بالتعاون مع Goldman Sachs، لكن تفيد تقارير بلومبرج بأن الشركتين قسمتا الكثير من المسئوليات للوصول إلى هذه التكنولوجيا الجديدة، وقد طلبت أبل من البنك إجراء تغييرات فيما يتعلق بميكانيكية البطاقة، ولكن يبدو أن الميزات الأساسية قد نجحت بالفعل.

وعلى الرغم من أن أبل لم تؤكد تاريخ إصدار أغسطس إلا أن الموظفين والعاملين فى مجال البيع بالتجزئة قاموا باختبار البطاقة لعدة أسابيع، ويعنى الإطلاق فى أوائل أغسطس أن البطاقة ستكون جاهزة قريبا، خاصة أن iOS 12.4 الذى تم إصداره فى وقت سابق من هذا الأسبوع مزود بدعم Apple Card.