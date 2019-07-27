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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 بعثات للمريخ ستنطلق فى يوليو 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك 4 مهمات ستنطلق إلى المريخ العام المقبل فى نفس الوقت، والتى من بينها مهمة مستكشف المريخ 2020 لوكالة ناسا الأمريكية، وكذلك ستنطلق مركبة ExoMars الأوروبية الروسية، المسماة "روزاليند فرانكلين" على اسم العالم الشهير بعد ثمانية أيام من المستكشف.
مستكشف 2020
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيهبط كلاهما في فبراير 2021، للبحث عن علامات على الحياة على سطح المريخ وينفذون مجموعة متنوعة من المهام الأخرى، مثل تخزين عينات للعودة إلى الأرض في المستقبل، وإظهار تكنولوجيا جديدة تولد الأكسجين من الغلاف الجوى المريخي الذي يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون.
أما عن المهمتان المتبقية، فتهدف الصين أيضًا إلى الوصول إلى نافذة الإطلاق، وهو الوقت الأفضل للإطلاق فى عام 2020 لكوكب المريخ الذى يكون فيه بأقرب مدار مع الأرض، وذلك من أجل إطلاق مركبة Mars Global Sensing Orbiter و مستكشف صغير يعرف باسم HX-1.
وتأتي المهمة الرابعة لعام 2020 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستنطلق مهمة مسبار الأمل من اليابان على متن صاروخ H-IIA وتصل إلى المريخ في أوائل عام 2021.
وتهدف المهمة إلى جمع معلومات عن طبقات الأرصاد الجوية المريخ ودراسة أسباب فقدان غازات الهيدروجين والأكسجين، المكونان الرئيسيان للمياه، من الطبقة العليا من الغلاف الجوي للمريخ.
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