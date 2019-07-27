تكنولوجيا: هواتف Pixel 3A تساهم في إرتفاع إيرادات جوجل في الربع الثاني من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل عن تقريرها المالي للربع الثاني الذي يؤكد على إرتفاع في إيرادات الشركة من هواتف Pixel، حيث ساهمت هواتف الشركة المتوسطة Pixel 3A بحصة كبيرة في إيرادات الشركة.

بدأت شركة جوجل في تحقيق أهدفها خلال الربع الثاني من 2019 مع إرتفاع إيرادات الشركة من مبيعات هواتف Pixel، حيث نشرت Alphabet تقريرها المالي للربع الثاني من 2019، والذي تخطى توقعات صحيفة وول ستريت بإيرادات 38.9 مليار دولار، وأرباح بقيمة 9.9 مليار دولار.

وقد إرتفعت أرباح الشركة عن نفس الربع من العام الماضي، أيضاً مازالت شركة جوجل تواجه بعض العقبات مع القطاع الإعلاني في الشركة الذي أتهم بالتحيز في نتائج البحث، حيث حقق القطاع الإعلاني للشركة إيرادات 32.6 مليار دولار بزيادة بنسبة 20%.

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من جانب أخر إستطاعت شركة جوجل تحقيق إرتفاع في القطاع الخاص بأجهزة مكبرات Google Home smart الصوتية وهواتف Pixel، كما إرتفعت الإيرادات بنسبة 40% عن نفس الربع من العام الماضي، بقيمة 6.2 مليار دولار، حيث ساهمت هواتف جوجل المتوسطة Pixel 3A بشكل كبير في إرتفاع نسبة الإيرادات، إلا أن جوجل لم توضح عدد الوحدات المباعة.

وتشير بعض التوقعات إلى أن شركة جوجل تواجه تراجع في مبيعات هواتف Pixel 3 المميزة مقارنة بإصدارات Pixel 3A المتوسطة التي أطلقت في شهر مايو، ومن المتوقع أن تساهم مبيعات هواتف Pixel 4 المميزة في إرتفاع مبيعات الشركة خلال الربع القادم.

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