BlackShark تؤكد رسميًا قدوم الهاتف BlackShark 2 Pro مع المعالج +Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد هاتف الألعاب BlackShark 2 Pro القادم من العلامة التجارية الفرعية BlackShark التابعة لشركة Xiaomi يوم أمس على منصة إختبارات الأداء AnTuTu مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. والآن، نشرت الشركة الصينية فيديو تشويقي رسمي يؤكد أن هذا المعالج الأحدث من شركة كوالكوم سيكون هو القلب النابض للهاتف BlackShark 2 Pro.

يمنحنا الفيديو أيضًا لمحة عن الهاتف BlackShark 2 Pro، ويكشف لنا عن الواجهة الأمامية للهاتف والتي تشبه الواجهة الأمامية للهاتف BlackShark 2 الحالي. ويمكنك مشاهدة الفيديو المعني هنا أدناه :

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للآسف، لم تكشف لنا BlackShark عن أي معلومات أخرى حول مواصفات الهاتف BlackShark 2 Pro، ولكن إذا كانت المعلومات التي تم رصدها يوم أمس على منصة AnTuTu صحيحة، فهذا يعني أن الهاتف BlackShark 2 Pro سيضم أيضًا ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن شاشة بدقة +FullHD. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة BlackShark بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف BlackShark 2 Pro في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 30 يوليو.