ألعاب Facebook Instant Games تغادر تطبيق Facebook Messenger

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فاطمة أيت طالب - دبي - لم تجد ألعاب الفيسبوك الفورية ” Facebook Instant Games “، الألعاب العادية التي يمكنك لعبها مع الأصدقاء، مكانًا مستقرًا خاصًا بها منذ إطلاقها في العام 2016. بينما يميل اللاعبون المحترفون إلى التغاضي عنها، تحظى الألعاب الفورية المجانية الشائعة بشعبية مفاجئة حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه تم إقامة أكثر من 20 مليار جلسة لعب على مدار عامين.
بدأت الألعاب ” Facebook Instant Games “ في خلاصة الأخبار ” News Feed ” قبل إحضارها إلى المجموعات وتطبيق Facebook Lite. استمرت مكتبة الألعاب الفورية في النمو لتشمل العديد من الألعاب، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية مثل Pac-Man و Galaga و Space Invaders بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة مثل Words With Friends و Uno. إن الطبيعة الاجتماعية للغاية للألعاب وحقيقة أنها تدعم الأنظمة المختلفة تجعلها تحقق نجاحًا كبيرًا بين أوساط اللاعبين العاديين.
الآن، تم نقل ألعاب الفيسبوك الفورية من تطبيق Facebook Messenger إلى التبويب ” Gaming ” في تطبيق الفيسبوك الرسمي. وبخصوص هذا الموضوع، قال المدير العالمي لشراكات الألعاب في الفيسبوك، السيد Leo Oleb في منشور على المدونة الرسمية للشركة : ” إبتداء من هذا الصيف، لن تكون الألعاب الفورية قابلة للعب مباشرة في الإصدار الجديد من Facebook Messenger على نظام iOS “، وأضاف : ” لضمان الإنتقال السلس، سيستمر اللاعبون في Facebook Messenger في الوصول إلى الألعاب من خلال سلاسل المحادثات والمجيبات الرقمية الآلية ( Chatbots )، بينما يتحول نظام اللعب نفسه إلى الفيسبوك “.
هذه هي الخطوة الأحدث من شركة الفيسبوك لتبسيط تطبيق Facebook Messenger الذي أصبح مليئًا بالمزايا الغريبة. بدأت الفيسبوك في العام الماضي في إعادة هيكلة التطبيق وتنظيمه لجعله بسيطًا قدر الإمكان.
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